Prof. Ahmet Ercan AFAD'ı hedef alayım derken böyle rezil kepaze oldu! Bunlar bir de profesör olacak
Geçtiğimiz günlerde depremlerde en çok yıkımın olduğu İslam ülkelerini sayıp, ortak yönünün "siyasal İslam" olduğu herzesini yumurtlayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu defa da sosyal medyadan AFAD'ı hedef alınca vatandaşlardan tepki gecikmedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyada depreme yönelik paylaşımlarıyla sık sık tepki çekerken şimdi de AFAD'ı hedefine aldı...
AFAD isminin korkurucu olduğunu dile getiren Ercan, sosyal medyadaki vatandaşlardan da tepki gördü.
Ercan'ın profesör olmasıyla birlikte AFAD'ın açılımının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olduğunu bilmediğini söyleyen vatandaşlar, bu paylaşıma da tepkisiz kalmadı.