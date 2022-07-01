Probiyotik deposu: Yoğurt nasıl mayalanır? Yoğurt mayalamanın püf noktaları

Yoğurt mayalama konusunda öncelikle dikkat edilmesi gereken çok fazla sulu olmaması ve yeme esnasında uzamamasının gerektiğidir. Bu nedenle de yoğurt mayalamanın püf noktaları nelerdir bilinmesi gereklidir. Özellikle mayalanma süresi, derecesi, mayalama yapılacak olan kap hepsi bu aşamada önem arz eden durumlardır.

Sağlıklı bir yaşamın temellerinden biri olan bağırsaklar, sindirim sistemi problemleriyle karşılaşmadan güçlü bir hayatın yolunu açar. Bu konuda ise probiyotik besin kaynakları önemli bir yere sahiptir. Vücut için dost canlısı probiyotik bakteri ve mayalar, sağlıklı bağırsak sistemi oluşumunda önemli katkılar sağlarlar. Düzenli işleyiş ve vücut organizasyonu sağlanması adına probiyotik besin kaynakları, birçok farklı hastalık riskini minimum seviyeye indirme potansiyeli sunmaktadır.

Probiyotik Nedir? Probiyotik Yoğurt Nedir?

Probiyotik Nedir?

Bakteri ve mayalar olarak bilinen küçük canlı mikroorganizmalar, probiyotik olarak bilinir ve insan vücudunun sindiremediği liflerdir. Diğer organizmaları ve faydalı bakterileri destekleyici bir olanak tanıyan probiyotikler, sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturur. Hem prebiyotik hem de probiyotik olarak bilinen bu önemli oluşumlar, sindirim sistemine yardımcı olmakta ve bağırsakları desteklemektedir. Özellikle vücuttaki mikroorganizmaları ve bakterileri aktif olarak korumaktadır.

Probiyotik Faydalı mıdır?

Bakteri ve mayalar olarak vücutta sindirilemeyen iftar olarak bilinen probiyotik, pek çok kişi tarafından hastalığa neden olan mikroplar zannedilir. Fakat insan vücudu hem zararlı hem de faydalı bakteriler barındırır. Bunlar arasında probiyotikler faydalı bakteriler ve mayalar olarak bilinir. Özellikle bağırsakların daha sağlıklı çalışması ve güçlü bir sindirim sistemi konusunda önemli bir destek oluşturur.

mayası nasıl olmalı?

Yoğurt mayası nasıl elde edilir diye merak edenler 15 tane nohut ve 1 bardak günlük süt ile tarifi kolaylıkla yapabilir. Derin bir cam kavanoza nohutları yerleştirip üzerine kaynatılmış sütü dökebilirsiniz. Bir gün boyunca bu karışımı bezle sararak veya kapalı fırında bekletebilirsiniz.

Evde Yoğurt Nasıl Yapılır?

Evde yoğurt yapmak için öncelikle burada dikkat edilecek durum süt seçimidir. Evde yoğurt nasıl yapılır diye bakıldığında öncelikle yağsız süt yerine tam yağlı sütün tercih edilmesi önemlidir. Süt ne kadar yağlı olursa o kadar sert bir yoğurda sahip olacaksınız. Tabiri caizse taş gibi bir yoğurt sizi bekliyor olacak.

Bazen inek ve manda sütü aynı oranda karıştırılarak da yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle nasıl bir süt tercih ederseniz edin mutlaka yağlı olmasına dikkat edin. Yoğurt mayalamanın püf noktaları arasında en önemli olanı da sütün kaynama süresidir. Süt kaynadıktan sonra bi 15 dakika kısık ateşte kaynamaya devam etmelidir. Bu arada da sık sık karıştırılması önerilmektedir.

Aynı zamanda evde mayalama yaparken sütün üzerinde oluşan tabakaya zarar vermeden mayalama işlemi yapılması kıvamın çok daha iyi olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu tabakanın oluşturacağı kaymak da bir o kadar lezzetli olacaktır. Kaymak sevenler için sütün soğumasından sonra oluşan tabakaya zarar vermeden mayalama yapılması önemlidir.

Yoğurt En İyi Hangi Kapta Mayalanır?

Evde yoğurt yapmak isteyenlerin en başta sorduğu sorulardan bir tanesi de yoğurt en iyi hangi kapta mayalanır sorusu olmaktadır. Yoğurt mayalama aşamasında dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi de kap seçimidir. Yoğurt mayalama kabı seçiminde dikkat edilmelidir. Genel olarak çelik, toprak ya da paslanma yapmayan metal bir kapta mayalanma sağlanmalıdır. Mayalama işlemi için plastik kap tercih edilmemelidir.

Yoğurt mayalama tenceresi seçimi yapılırken bu konuda ısı bakımından iletken olan tencerenin seçilmesi yoğurdun kıvamı için önemlidir. Bu nedenle de özellikle önerilen çelik ve metal tencerelerdir. Fakat birçok kişi de toprak kap seçimi yapmaktadır. Geçmişten günümüze gelen inanışla bu kaplarda mayalama yapılması çok daha iyi bir kıvam sağlandığı belirtilmektedir.

Yoğurt Mayalarken Karıştırılır mı?

Yoğurt mayalarken karıştırılır mı sorusunun cevabı çoğu kez yanlış anlaşılmaktadır. Süt kaynatma esnasında karıştırılarak kaynatılmalıdır. Sütü havalandırarak karıştırmak da aynı zamanda yoğurt mayalamanın püf noktaları arasındadır. Karıştırarak sütün kaynatılması kaymak oluşumunun daha iyi olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle süt kaynatma aşamasında karıştırma yapılmalıdır.

Fakat yoğurt mayalarken ve mayalama esnasında karıştırma yapılmamalıdır. Hatta mümkünse mayalarken oldukça küçük bir noktadan mayalama yapılmalıdır. Bunun nedeni üzerindeki kaymak tabakasının kaynamış sütün tamamına dağılmasını önlemektir.

Yoğurt Mayalandıktan Kaç Saat Sonra Dolaba Konmalı?

Yoğurt mayalama derecesi en az mayalama kadar merak edilen ve dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Bu nedenle de yoğurt mayalama sıcaklığı göz önünde bulundurulmalı ve buna göre işlem yapılmalıdır. Yoğurt mayalamanın püf noktaları arasında bunlarda önemli olmaktadır.

Özellikle ev hanımlarının ve evde yoğurt yapmak isteyen herkesin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de yoğurt mayalandıktan kaç saat sonra dolaba konmalı sorusu olmaktadır. Mayalama yapılan tencere yaklaşık olarak 5 saatin sonunda dolaba konması önerilmektedir. Ekşime meydana gelmemesi için mutlaka bu süreye dikkat edilmelidir.

Fırında Yoğurt Nasıl Mayalanır?

Son dönemlerde birçok kişiden ve medyadan fırında yoğurt mayalama ile ilgili duyumlar alınmaktadır. Bununla birlikte akıllara fırında yoğurt nasıl mayalanır sorusu gelmektedir. Klasik bir yoğurt mayalama işlemi gibi aynı şekilde malzemeler bi araya getirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken ise her 1 litre süt için bir kaşık yoğurt gerektiğidir.

Klasik yoğurt yapım aşamalarından olan sütü kaynatma işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu işlemin ardından oda sıcaklığına gelene kadar soğuması sağlanmalıdır. Sonrasında da isterseniz bir fırın kabına alınmalı ve eğer fırınınızın yoğurt yapma özelliği varsa fırına konmalıdır. Yoksa da 50 derecede ısıtılmış olan fırında 5 dakika kadar mayalandırılmalıdır. Sonrasında da mayalama yapınız ve fırının içinde o şekilde bırakarak 5 saat kadar mayalanmasını sağlayınız. Sonra da dolaba kaldırabilirsiniz.

Güveç Kapta Yoğurt Mayalama

1 yemek kaşığı yoğurdu ılık sütle eritiyorum. Sütümü güveç kabına alıp mayayı ekleyip 1-2 karıştırıyorum. Mutfak havluları ile sarıp 5-6 saat bekletiyorum. Ardından bir gün buzdolabında bekletin, yoğurt hazır.