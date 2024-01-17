Prim güm sayısı ne zaman düşecek? Bağ-Kurluların merakla beklediği haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kurluların emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin, “Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz” dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bağ-Kur’la ilgili emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin soru üzerine Bakan Işıkhan, “Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki” dedi.

“Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak”

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili konunun orta vadede madde madde ele alınacağını ifade etti. Konunun takvimdeki işleyişine ilişkin Bakan Işıkhan, “Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak” diye konuştu.

"İş Kanunu'nda, 19 kanunda işlemeyen maddeler azaltılacak"

İş Kanunu'yla ilgili konuşan Işıkhan, “İş Kanunu'yla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Hukuk Politikaları Kurulu bu açıdan orada da ifade ettim ben, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde politika kurulu çok önemli bir yere sahip. Önemli politika stratejileri geliştiriliyor. 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde ama temel haklar bunlar” ifadelerini kullandı.

İş Kanunu ile ilgili düzenlemeye basın çalışanlarının da dahil olup olmadığı sorusu üzerine Işıkhan, “Hepsi, tümünün temel hakları, çalışanların hakları korunarak, üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma, platform çalışma çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun” ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan, söz konusu düzenlemelerin hazırlanmasında takvime ilişkin olarak ise, “Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK’in toplantısında, hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti. Hukuk politikalarının bugüne kadar yapmış olduğu 19 tane çalıştay var. Bu çalıştaylarla ilgili alınan önemli kararlar, önemli sıkıntılar dile getirildi. Çok kısmi bir toplantı gerçekleştirildi ama bu tür toplantıları ben verimli görüyorum” açıklamasında bulundu.