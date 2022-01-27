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Yerel Pres makinesine sıkıştı! Feci ölüm
Yerel

Pres makinesine sıkıştı! Feci ölüm

Kocaeli'nde bir lastik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 15:53:00 -
Pres makinesine sıkıştı! Feci ölüm

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi’nde meydana gelen olayda evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, çalıştığı lastik fabrikasında kullandığı pres makinesinde sıkıştı.

Mesai arkadaşları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Nezir Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Nezir Demir'in cenazesi, morga kaldırıldı.

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