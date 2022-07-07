Prens Selman'dan transfer rekorları her an gelebilir!

Geçtiğimiz sezon flaş bir hamle yaparak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na kancayı takmıştı. Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu, hedefinin Avrupa'da forma giymek istediğini belirtmişti. Başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte ikna edilen Kerem Aktürkoğlu, 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bu hamlenin ardından Prens Selman niyeti bozdu ve iki yıldızın transferini bitiriyor...

Prens Selman'ın takımı Newcastle United, transferde çok büyük oynuyor. Kerem Aktürkoğlu'nu transfer döneminin başından beri takıma katmak isteyen Selman, Galatasaray'dan olumsuz yanıt alınca rotayı başka oyunculara çevirdi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngiliz ekibi hem Almanya'dan hem de İngiltere'den iki yıldızı gözüne kestirdi ve kesenin ağzını da açtı.

Prens Selman, takımı Newcastle United için hiçbir fedakârlıktan kaçmıyor. Bu sezon Premier Lig'de iddialı bir hâle gelmek isteyen siyah-beyazlılar, hücum kanatlarını güçlendirmek üzere harekete geçtiler. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile de ilgilenen Prens Selman'ın ekibi gözünü Moussa Diaby ve Anthony Gordon'a dikti.

Newcastle United, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Moussa Diaby'i transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinden 60 milyon sterlin gibi dev bir bonservis talep eden Alman temsilcisinin bu istediği transfer sürecini uzatsa da, Prens Selman'ın kurmayları tranferi 41 miyon sterlin civarında bitirmeye hazır.

23 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek isteyen Premier Lig temsilcisi, UEFA finansal fair-play kurallarına takılmamak için de dikkatlice hareket etmeye özen gösteriyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE DE İLGİLENEN SİYAH-BEYAZLI EKİP

Kerem Aktürkoğlu ile de ilgilenen siyah-beyazlı ekip, milli futbolcuyu seçeneklerden biri olarak tutuyor. Önceliğini Bundesliga ve Premier Lig'den isimlere veren Newcastle United'ın bir diğer hedefi de Everton forması giyen Anthony Gordon oldu. Newcastle United, 21 yaşındaki futbolcu için ilk teklifini sundu, ancak Everton bu teklifi yetersiz buldu.

Haberin devamında; Everton'un İngiliz futbolcuyu takımda tutmaya istekli olduğu ifade edildi. Fakat Newcastle United'ın 35 milyon sterlin civarı bir meblağaya çıkması durumunda da transferin gerçekleşebileceği belirtildi.



