Prens Selman Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyordu! En büyük rakibi erken davrandı, alıp gidiyor

Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, yeni sezon transfer hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattını daha da güçlendirmek için çalışmalara başlayan bordo mavililer, Uğurcan Çakır'ın transfer olması durumunda yerini dolduracak yeni yıldız kalecisini buldu. İşte Trabzonspor transferlerinin tüm detayları…

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon transferleri şimdiden şekillenmeye başladı. Süper Lig ekiplerinden yerli futbolculara göz koyan bordo mavili yöeticiler, yıldız kaleci Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda yerine geçecek kaleciyi de belirledi.

Kadrosunda Bakasetas ve Siopis'i bulunduran Trabzonspor'a bir Yunan oyuncunun daha geleceği iddia edildi. Yunanistan'da yayın yapan Onsports isimli internet sitesinin iddiasına göre; kaleci Alexandros Paschalakis, PAOK'tan ayrıldı ve bir sonraki takımını arıyor.

Rekor bedel

Uğurcan Çakır transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig hayali kuran başarılı kaleci için Leeds United iyice gözünü kararttı. İngiliz ekibinin sportif direktörü Victor Orta, Uğurcan Çakır için ortaya atılan 40 milyon sterlin gibi astronomik bir rakamı dahi “ödemeye değer” görüyor. Transferle ilgili resmi adımların mayıs ayı bitmeden atılacağı belirtiliyor. Newcastle United, başarılı eldiven için 25 milyon sterlini gözden çıkarmıştı.