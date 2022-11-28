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Spor Prens Selman milyon dolarlık hamlesinden vazgeçti! Herkesin hayalleri yıkıldı
Spor

Prens Selman milyon dolarlık hamlesinden vazgeçti! Herkesin hayalleri yıkıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Arjantin galibiyeti sonrası Milli Takıma Rolls Royce Phantom vereceği iddiası yalanlandı. Birçok futbolsever, Polonya mağlubiyeti sonrası bu karardan vazgeçildiğini iddia ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 15:03:00 -
Prens Selman milyon dolarlık hamlesinden vazgeçti! Herkesin hayalleri yıkıldı

Suudi Arabistan Milli Takımı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın galibiyet primi olarak futbolculara Rolls Royce Phantom vereceği iddiasını yalanladı.

Takımın forveti oyuncusu Saleh Alshehri, cuma günü basın verdiği demeçte kendilerine otomobil hediye edileceği iddiasının doğru olup olmadığı ve 'Rolls Royce'unu ne renk seçeceği' yönündeki sorulara, haberlerin gerçeği yansıtmadığı yanıtını verdi.

Gazetecinin "Üzücü değil mi?" sorusuna ise Alshehri, "Ülkemize hizmet etmek ve elimizden geleni yapmak için buradayız. En büyük başarımız budur" şeklinde cevap verdi.

'Şu an bir şeyler almanın zamanı değil'

Öte yandan Teknik direktör Hervé Renard da iddiaları yorumlayarak, "Ciddi bir federasyonumuz var. Ciddi bir Spor Bakanlığı'mız var. Şu an bir şeyler almanın zamanı değil. Henüz sadece bir maç kazandık" dedi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı 2-1'lik galibiyet elde eden Suudi Arabistan'da 23 Kasım günü resmi tatil ilan edilmişti.
Ardından kraliyet ailesinin kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edeceği öne sürülmüştü.

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