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Dünya Prens Selman, Irak Başbakanı Sudani ile "bölgesel gerilimi" görüştü
Dünya

Prens Selman, Irak Başbakanı Sudani ile "bölgesel gerilimi" görüştü

Yeniakit Publisher
2024-04-15 03:59:00 -
Prens Selman, Irak Başbakanı Sudani ile "bölgesel gerilimi" görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bölgede yaşananları konuştu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Bin Selman'ın, Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede bölgedeki askeri gerilimi ve bunların güvenlik ile istikrara olan etkilerinin ele alındığı aktarılan haberde, Bin Selman ve Sudani'nin bölgesel gerilimi ve bölgeyi gerilim risklerinden koruma çabalarını değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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