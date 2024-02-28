  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güney Kore, Türkiye'ye 'Bize verin' diye ısrar ediyordu! Rusya duyurdu: Sinop'ta biz yapacağız

Kılıçdaroğlu yine formunda! '1 Nisan, Nisan ayının birinci günü'

Türk ULAQ SİDA'ya yeni rakip! "Bu SİDA ile Türklere üstünlük kuracağız" diyerek bir de meydan okudular

Türkiye'deki il sayısı 100'e mi çıkacak? İşte il olması beklenen ilçeler

AK Partili adayın seçim aracı küle döndü! Valilikten açıklama geldi

Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde: Yüzde 50 indirim yapacağız

Sosyal medya bu anları konuşuyor! Türk CANİK silahı ile İran İHA'sı vuruldu

Elon Musk'ın rafa kaldırdığı çılgın projede olay gelişme! Türk şirket yapma kararı aldı

CHP’de istifa furyası devam ediyor! 8 meclis üyesi aday daha istifa etti

Devletin gizli anayasası "Kırmızı Kitap" güncelleniyor
Dünya Prens Harry'i korkutan sonuç: İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti! Neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Prens Harry'i korkutan sonuç: İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti! Neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 20:33:00 -
Prens Harry'i korkutan sonuç: İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti! Neye uğradığını şaşırdı

Kraliyetten ayrılan Prens Harry, güvenlik derecesinin düşürülmesi yönündeki kararın ardından İngiltere hükümetine karşı açtığı Yüksek Mahkeme davasını kaybetti. Mahkemenin kararının hukuka aykırı olmadığı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2020 yılında Kraliyet Ailesi ve Kamuya Mal Olmuş Kişilerin Korunması Yürütme Komitesi’nin (RAVEC) Prens Harry hakkında artık kraliyet ailesine mensup olmaması nedeniyle "güvenlik derecesinin düşürülmesi" yönündeki kararının ardından polis korumasının kaldırıldığını açıklamıştı.

Prens Harry de, kararın ardından İçişleri Bakanlığı’na karşı yasal işlem başlatmıştı. Prens Harry, kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından İngiltere’de bulunduğu sürede güvenlik korumasının seviyesinin düşürülmesine ilişkin İngiltere hükümetine karşı açtığı davayı kaybetti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sir Peter Lane, Prens Harry'in davasını reddetti. Mahkemenin kararının hukuka aykırı olmadığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23