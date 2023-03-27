Premiere Lig tarihinde bir ilk! Chelsea iftar düzenledi
İngiltere’nin en büyük futbol kulüplerinden Chelsea, lig tarihinde bir ilke imza atarak, kendi stadyumunda Müslümanlar için iftar düzenledi.
İngiltere'nin en büyük futbol takımlarından Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı.
Premier Lig tarihindeki ilk iftar organizasyonuna, Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor ve Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville de katıldı.
"Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, Chelsea'nin başkent Londra'daki stadında ilk kez toplu iftar verildi.
Ramazan ayında insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan "Ramazan Çadırı Projesi" iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce kişiyi iftar programında buluşturdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO