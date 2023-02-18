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Gündem Premier Lig’den Atsu için taziye mesajı
Gündem

Premier Lig’den Atsu için taziye mesajı

İngiltere Premier Lig, Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 13:43:00 -
Premier Lig’den Atsu için taziye mesajı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için İngiltere Premier Lig’den de taziye mesajı geldi.

Premier Lig, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerde Christian Atsu’nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verilirken, başta Atsu’nun ailesi ile arkadaşları olmak üzere depremden etkilenen herkese başsağlığı dilekleri iletildi.

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