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Spor Premier Lig'de zirve yarışındaki Manchester City, Liverpool ve Chelsea haftayı galibiyetle kapattı
Spor

Premier Lig'de zirve yarışındaki Manchester City, Liverpool ve Chelsea haftayı galibiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, Liverpool ve Chelsea haftayı galibiyetle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 09:49:00 -
Premier Lig'de zirve yarışındaki Manchester City, Liverpool ve Chelsea haftayı galibiyetle kapattı

Premier Lig'in 16. haftasında Wolverhampton'ı ağırlayan lider Manchester City, 66. dakikada Raheem Sterling'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak peş peşe 6.

galibiyetini aldı.

Liverpool da sahasında Aston Villa'yı Muhammed Salah'ın 67. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yendi ve üst üste 5. maçından galip ayrıldı.

Chelsea ise evinde Leeds United'ı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Mason Mount ile ikisi de penaltıdan olmak

üzere 58 ve 90+4. dakikalarda Jorginho attı. Leeds United'ın golleri, 28. dakikada penaltıdan Raphinha ve 83. dakikada Joe Gelhardt'tan geldi.

Öte yandan günün diğer karşılaşmasında Arsenal, sahasında Southampton'ı Alexander Lacazette'in 21, Martin Odegaard'ın 27 ve Gabriel Magalhaes'in 62.

dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Manchester City, 38 puanla liderliğini korudu. Liverpool 37, Chelsea 36 puanla zirve takibini sürdürdü.

 

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