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Spor Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor
Spor

Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:55:00 -
Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

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