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Spor Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir erteleme daha
Spor

Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir erteleme daha

Premier Lig'de Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 02:21:00 -
Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir erteleme daha

İngiltere Premier Lig'de 28 Aralık Salı günü oynanması planlanan Arsenal-Wolverhampton Wanderers karşılaşması, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

Watford maçı da ileri tarihte oynanacak Wolverhampton Wanderers'ın corona virüs gerekçesiyle ertelenen karşılaşma sayısı, ikiye yükseldi.

Ligde salı günü oynanması planlanan Leeds United-Aston Villa karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

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