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Spor Premier Lig'de Arsenal'ı 2-1 yenen Everton, zirve takibini sürdürdü
Spor

Premier Lig'de Arsenal'ı 2-1 yenen Everton, zirve takibini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:34:42 -
Premier Lig'de Arsenal'ı 2-1 yenen Everton, zirve takibini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 2-1 yendi.

Premier Lig'in 14. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

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