Avrupa’dan futbolu takip edenler İngiltere Premier Lig’de 25.hafta sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, İngiltere haftanın sonuçları nedir?

Premier Lig maç sonuçları! Premier Lig puan durumu:

Liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Manchester City, Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı Norwich City deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Liverpool da konuk olduğu Burnley'yi 1-0 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Chelsea ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için haftayı maç oynamadan geçti.

Premier Lig'in 25. haftasında puanını 63'e yükselten Manchester City, en yakın takipçisiyle arasındaki 9 puanlık farkı korudu. City'yi, 54 puanlı Liverpool (bir maçı eksik) ve 47 puana sahip Chelsea (bir maçı eksik) izledi.

Premier Lig 25.hafta

Chelsea-Arsenal (Ertelendi)

Manchester United-Southampton: 1-1

Brentford-Crystal Palace: 0-0

Everton-Leeds United: 3-0

Watford-Brighton & Hove Albion: 0-2

Norwich-Manchester City: 0-4

Burnley-Liverpool: 0-1

Newcastle Utd-Aston Villa: 1-0

Tottenham-Wolverhampton: 0-2

Leicester City-West Ham: 2-2