Premier Lig, Chelsea'nin satışına onay verdi
Rus Milyarder Roman Abramovich'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından kulübün devir işlemlerinde son aşamaya gelindi.
Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig Kurulu'nun bugün Chelsea Futbol Kulübü'nün Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu tarafından önerilen satın alma teklifini onayladığı duyuruldu.
HÜKÜMETİN ONAYI BEKLENİYOR
Satın alma işleminin Hükümetin gerekli satış lisansını vermesine ve işlemin son aşamalarının tamamlanması ile sonuçlanacağı belirtilirken, Chelsea'nin satın alım işlemini tamamlamak adına gerekli lisansları almak için Hükümetle birlikte çalışacağının altı çizildi.
YENİ SAHİBİ TODD BOEHLY
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Roman Abromivich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Kulübün satış sürecini yöneten banka Raine geçtiğimiz günlerde, ABD'li milyarder Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun 4.25 milyar Sterlin'lik teklifini kabul etmişti.