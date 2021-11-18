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Kadın - Aile Prematüre bebek nedir, kaç kilo doğar? Prematüre bebekler hakkında bilgiler
Kadın - Aile

Prematüre bebek nedir, kaç kilo doğar? Prematüre bebekler hakkında bilgiler

Bebekler normal süre olarak 38 ile 42 hafta arasında dünyaya gözlerini açar.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 06:51:00 - 2021-11-18 06:53:59
Prematüre bebek nedir, kaç kilo doğar? Prematüre bebekler hakkında bilgiler

Yeni doğan bebek 37 hafta ve öncesinde doğmuş ise bu bebeğe prematüre denir. Prematüre bebeklerin ağırlığı tam zamanında doğan bebeklere göre çok daha azdır. Prematüre bebekler, organlarının gelişmeye zamanı olmadığı için sağlık sorunları yaşayabilir.

Prematüre bebek nedir?

Prematüre doğum, bebeğin beklenen doğum tarihinden 3 haftadan daha doğmasıdır. Başka bir deyişle gebeliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğumdur. Bu şekilde erken doğan yenidoğan bebeklere ise prematüre bebek denir.

Prematüre bebek kaç kilo doğar?

Bebeğiniz doğduğunda ne kadar az tartılırsa, büyümesini etkileyebilecek sağlık sorunları yaşama olasılığı o kadar artar. 32 haftadan önce doğan ve 2,5 kg veya daha hafif olan bebeklerin çoğu, nefes almak için yardıma ihtiyaç duyabilir ve kendi başlarına hayatta kalacak kadar gelişene kadar yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) bakılabilir . 32 ila 37 hafta arasında doğan bebeklerin özel bakım kreşinde (SCN) bakıma ihtiyacı olabilir.

37 haftalık bebek prematüre mi?

Prematüre doğum, bebeğin beklenen doğum tarihinden 3 haftadan daha doğmasıdır. Başka bir deyişle gebeliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğumdur. Bu şekilde erken doğan yenidoğan bebeklere ise prematüre bebek denir

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