Pre-klinik aşamaları tamamlandı! “Yerli aşı çalışmalarımız başarıyla devam ediyor”

Buğra Kardan

Önemli projeler devreye alan şirket, şu aşamada yerli aşı çalışmalarına ağırlık veriyor.



İlerleme kat edildi



Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, şubat ayında start verilen çalışmalarda ilerleme kat edildiğini belirtti. Ahlatcı, “Pre-klinik aşamalar tamamlandı. Çok yakın zamanda insan denemeleri için Faz-1 safhası başlatılacak” dedi. Ahlatcı, aşının nazal yolla uygulanacak bir şekilde tasarlandığını ve biyo güvenlilik bakımından muadilleriyle sıkı rekabete girebilecek kadar başarılı olduğunu dile getirdi.



Geliri devlete ait



“Ayda 100 milyon doz üretim yapılması planlanıyor” açıklamasında bulunan Ahlatcı, şu ifadeleri kullandı: “Hayvanlarda yapılan denemeler başarılı geçti. Olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınmadı. Yakında Faz-1 denemelerini başlatacağız. 2021’in ortasından itibaren Faz-3’ün önemli bir aşamasını geride bırakmayı hedefliyoruz. Yerli aşı ülkemizin yararına olacak. Tüm dünyaya verilecek. İhracat dahil tüm geliri ise devlete ait olacak. Böylece Covid-19`la mücadeleye katkıda bulunulacak.”



Ahlatcı tanı kitiyle ilgili de tüm bilimsel çalışmaların tamamlandığına işaret etti. N-FasT adlı kitin kullanıma sunulduğuna dikkat çekti.



Yeni dönem başlıyor



Nanografi Nano Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli ise N-FasT’in hastanelerde kullanıldığını bildirdi. Kitten havalimanlarında da faydalanılacağını duyurdu.



N-FasT’in güvenli ve kullanımının kolay olduğunu anlatan Deli, şunları kaydetti:



“Kit 30 dakika içinde tarama yapmayı mümkün kılıyor. Tüm PCR tanı kitlerinin başarı oranlarıyla rekabet edebilecek kabiliyette bir doğruluk oranına sahip. Reaksiyon sonucu matematiksel bir analizin yorumuna bağlı kalmaksızın gözle görülebilecek bir şekilde renk değişimi dikkate alınarak değerlendiriliyor. Böylece zaman tasarrufunun yanında kullanımda kolaylık sağlamasıyla da hasta başında uygulama imkânı sunuyor.”