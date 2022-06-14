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Kadın - Aile Pratik ve Lezzetli patatesli omlet yapılışı ve tarifi: Kahvaltıya lezzetli tarif arıyorsanız mutlaka deneyin
Kadın - Aile

Pratik ve Lezzetli patatesli omlet yapılışı ve tarifi: Kahvaltıya lezzetli tarif arıyorsanız mutlaka deneyin

Tariflerde kullanılan malzemelerin birbiriyle uyumu çok önemli. Bu tarifte kullanacağımız malzemeler bir araya geldiğinde birbirini inanılmaz tamamlıyor. Böyle olunca da nefis bir kahvaltılık çıkıyor ortaya. Bu lezzeti denemek isteyenler, en güzel ve kolay patatesli omlet nasıl yapılır? İşte, bu tarifi daha önce denemeyenler için pratik ve lezzetli patatesli omlet yapılışı ve tarifi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 17:25:00 - 2022-06-14 17:30:01
Pratik ve Lezzetli patatesli omlet yapılışı ve tarifi: Kahvaltıya lezzetli tarif arıyorsanız mutlaka deneyin

En güzel ve kolay patatesli omlet nasıl yapılır?

Damak çatlatan bir lezzete sahip.

Patatesli kahvaltılık malzemeleri

1 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı

Patatesli kahvaltılık nasıl yapılır?

Patatesler yıkanır, kabukları soyulur ve küp küp doğranır. Tavada erittiğiniz tereyağın üzerine patatesler eklenir ve kızartılır. Yumurtalar bir kasede iyice çırpıldıktan sonra kızarmış patateslere eklenir ve karıştırılır. Kısık ateşte bir süre daha pişirdiğiniz omletiniz hazır hale gelecektir.

 

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