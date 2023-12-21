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Dünya Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!
Dünya

Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 20:31:00 - 2023-12-21 20:37:44

Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede silahlı saldırgan dehşet saçtı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken, öğrencilerin kendilerini korumak için saklanmaya çalıştıkları korku dolu anlar dehşete düşürdü.

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silah saldırı düzenlendi. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Kapıya barikat koyarak kurtuldu

Bölgeden gelen görüntülerde üniversitede öğrencilerin canını kurtarmak için kaçıştığı görüldü. Bir öğrenci, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Bazı öğrenciler çatıda saklandı

Bazı öğrenciler pencerelerden çatıya çıkarak içerideki saldırgan saklanmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.


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