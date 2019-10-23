Poşette bulduğu 2 bin lirayı teslim etti

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yeşilyurt Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Şenol Erdoğan, Bostanbaşı Mahallesi'nde çöplerin içinde 2 bin lira olan bir poşet buldu. Erdoğan, parayı mahalle muhtarının girişimleri neticesinde sahibi Kiraz Balaban’a verdi.

İnsanlık görevimi yaptım

Kiraz Balaban, evden çıktıktan sonra yanında olan parasının da içerisinde olduğu poşeti bir anlık dalgınlıkla kaybettiğini, sonrasında mahalle muhtarına giderek yardımcı olmasını istediğini belirterek, parasını bulan temizlik görevlisine teşekkür etti. Temizlik görevlisi Mehmet Şenol Erdoğan ise yaptığı davranışın insanlık görevi olduğuna işaret ederek, ailesine yedirdiği her lokmanın helal olması için çalıştığını dile getirdi.