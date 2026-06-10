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Dünya Hizbullah siyonist rejime sızdı!
Dünya

Hizbullah siyonist rejime sızdı!

Yeniakit Publisher
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Hizbullah siyonist rejime sızdı!

Soykırımcı israil medyası, Lübnan sınırında bir silahlı kişinin israil tarafına sızarak askerlere ateş açtığını bildirdi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, sınırdaki bazı yerleşimlerde siyonistlere evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Soykırımcı israil medyası, Lübnan sınırında bir silahlı kişinin israil tarafına sızarak askerlere ateş açtığını bildirdi. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, sınırdaki bazı yerleşimlerde siyonistlere evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Soykırımcı israil medyasının aktardığına göre, Lübnan-Filistin sınırında salı günü geniş çaplı bir güvenlik alarmı yaşandı. Üst Celile bölgesindeki Ramim Dağları yakınlarında bir silahlı direnişçinin sızmasının ardından karşılıklı ateş açıldığı bildirildi.

israil ordusuna bağlı radyonun haberine göre, silahlı bir kişi sınırın "israil tarafına" geçmeyi başardı ve israil güçlerine ateş açtı. Radyoda, "Bu kesinlikle olağanüstü bir olaydır. Özellikle de güçlerimizin Lübnan topraklarının birkaç kilometre derinliğinde güvenlik şeridi bulundurduğu düşünüldüğünde" ifadeleri kullanıldı.

 

Radyo, ordunun Lübnan içinde kilometrelerce derinlikte güvenlik kuşağı oluşturmasına rağmen yaşanan sızma olayının, operasyonel bir başarısızlık olduğunu ve askeri etkinliğe darbe vurduğunu belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise bir silahlı kişinin Lübnan sınırındaki israil birliğine ateş açtığını aktardı. Haberde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yanında bulunduğu düşünülen ikinci bir silahlı şahsın da aranmasına devam edildiği ifade edildi.

Olayın ardından işgal yönetimi, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Misgav Am, Margaliot ve Menara yerleşimlerinde yaşayanlara ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Bu sırada israil güçleri olay bölgesine yoğun şekilde konuşlandırıldı.

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