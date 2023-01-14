Poşeti ile kolay yaprak sarma yöntemi: Bir bir yaparken hataya düşmeyin! Zeytinyağlı tarifi ve püf noktalar

Yaprak sarmanın iç harcını hazırlamak lezzeti açısından oldukça önemli. Fakat iç harcının önemi kadar yaprağı da önemli bir rol oynuyor. Peki sarma yaparken dikkat edilmesi noktalar neler biliyor musunuz? Gelin bunlara birlikte bir bakalım.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yaprak sarması yaparken dikkat edilmesi noktalardan biri de yaprakların boyutu. Eğer yapraklarınız büyük olursa daha rahat sarabilirsiniz. Özellikle yaprakların damarları kalın olmazsa, sarmalarınız daha lezzetli olacaktır. Fakat kalın olması lezzetini bozabilir.

ETLİ YAPRAK SARMASINDA YAPRAKLAR KÜÇÜK OLMALI

Etli yaprak sarması yapacaksanız, yapraklarınızın küçük olması gerekiyor. Yaprakları küçük tercih etmeniz, hem kıymalı harcın lezzetini ön plana çıkarmış olacak hem de sarmalarınızın tam kıvamında pişmesini sağlayacak.

Yaprak Sarma içi Tarifi: En güzel sarma içi nasıl hazırlanır?

Domates rendesini de suyunu çekene kadar kavurduktan sonra pirinci, şekeri ve tuzu ilave edin. İçine bir çay bardağı ılık su ekleyip pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldığınızda içine kıydığınız dereotu, maydanoz ve naneyi ekleyin. Baharatları da ekleyip güzelce karıştırın ve ılınmaya bırakın.

Yaprak Sarması pişirmenin püf noktaları

Sarmanın püf noktaları:

İç harcınızdaki pirinç, bulgur gibi malzemeleri önce sıcak suda bekletirseniz nişastasından arınır ve sarmalar daha yumuşak olur. Pişerken dağılmamaları için sarmaları tencerenin tabanına sıkı sıkı yerleştirin, mümkün olduğunca tek sıra dizin, üzerlerini pişerken porselen bir tabakla kapatın.

En güzel Yaprak Sarması Tarifi

Parmak Yedirten Yaprak Sarma Tarifi İçin Malzemeler

Salamura Üzüm Yaprağı

Harika İç Harç İçin ;

3 su bardağı pirinç

2 adet soğan

2 yemek kaşığı salça

4 diş sarımsak

6-7 yemek kaşığı sıvı yağ

2 dolu yemek kaşığı hakiki nar ekşisi

Yarım demet maydanoz

Baharatlar ;

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Parmak Yedirten Yaprak Sarma Tarifi Nasıl Yapılır?

Salamura yaprak geceden tuzu gitsin diye soğuk suya basılır. Yapılacağını zaman yaprakların suyu iyice süzülür.

Pirinç ılık suya konulup yarım saat bekletilir, soğuk su ile yıkanıp süzülür.

Suyu iyice süzülmüş pirinç karıştırma kabına alınır.

Soğan, sarımsak rendelenip kaba alınır.

Sıvı yağ, nar ekşisi, salça, baharatlar, kıyılmış maydanoz hepsi kaba alınır ve kaşık ile iyice karıştırılır.

Salçanız tuzlu ise tuzunu kontrollü ekleyin.

Yazın yapınca dolma ve sarmalara kuru nane yerine bahçeden bol bol taze nane maydanoz kıyıyorum harika oluyor ;)

Malzemeler hazır olunca yapraklar istenilen şekilde boyutta sarılır hepsi hazır edilir :)

SALAMURA ASMA YAPRAK KULLANIRKEN DİKKAT!

Salamura asma yaprak kullanıcaksanız tuz oranına dikkat etmelisiniz. Sarma yapmadan bir gün önce yaprakları suyun içinde bekletmeniz çok önemli. Eğer bekletmezseniz iç harcı ile birleşince tuz oranının yüksek olmasından tadı adeta zehire dönüşebilir. Eğer suda bekletmeyi unutursanız, yaprakları sarmadan önce 3 saat kadar bekletmeniz yeterli olacaktır.

TAZE YAPRAK KULLANIRKEN BUNA DİKKAT EDİN!

Eğer sarma yaparken taze yaprak kullanacaksanız, taze yaprakları, salamura yapraklardan daha fazla kaynatmanız ve suda bekletmeniz gerekecek. Eğer bunu uygulamazsanız yapraklarınız hem sert kalacak hem de sarması oldukça sizi zorlayacak.

PİRİNÇLERİ YIKAYIP SÜZMEYİ UNUTMAYIN

Yaprak sarması yaparken iç harcında dikkat edilmesi gereken önemli püf noktalarından biri, kırık pirinç kullanmak. Kırık pirinç kullandığınızda sarmalarınız daha lezzetli olacak. Ayrıca pirinci yıkayıp suyunu süzmeyi de unutmayın. Bu işlem sonucu pirinciniz yumuşayarak sert kalması önlenecek hem de iç harcınız daha lezzetli olacak.

POŞETLE YAPRAK SARMA YÖNTEMİ

İncecik kalem gibi sarmalara sahip olmak istiyorsanız poşet yöntemi çok işinize yarayacak. Buzdolabı poşedi ya da herhangi bir ince poşet ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak poşedi bir masaya koyun ardından üzerine saracağınız yaprağı ve iç harcını koyun sonra poşeti alttan üzerine kapatıp ucuyla yuvarlamaya başlayın. Bu yöntem ile hem ince hem de hızlı bir şekilde sarabileceksiniz.

Zeytinyağlı yaprak sarma içi hazırlama: Zeytinyağlı yaprak sarmasının iç harcı nasıl hazırlanır? Pratik

Sarmanın iç harcını hazırlamak için; yarım su bardağı zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. 3 adet rendelenmiş soğanı hafif renk alana kadar kavurun. Ardından üzerine 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstığı da koyup kavurmaya devam edin.

Sarma suyu Nasıl ayarlanır?

Yaprak sarması suyu Ne Kadar Konur?

Yaprak sarması yapan kişiler ne kadar su koyacaklarını da merak etmektedirler. Yaprak sarmasına 2 ya da 3 su bardağı su ilave etmeniz yeterli olacaktır.

Zeytinyağlı Sarma Tarifi İçin Malzemeler

1 kg asma yaprağı (salamura veya taze)

İç harcı için;

1 çay bardağı zeytinyağı (ayçiçek yağı kullanılabilir125 ml)

3 adet kuru soğan

1 adet domates rendesi

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 avuç maydanoz

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Üzeri için;

Yarım limon suyu

Limon dilimleri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

2,5 su bardağı sıcak su (500 ml)

Zeytinyağlı Sarma Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle (üzüm yaprağı)asma yapraklarını suya alarak tuzunun çıkması için bekletelim. Ne kadar çok tuzlu ise o kadar bekletmeniz yararınıza olur hatta suyunu değiştirip tekrar bekletebilirsiniz. Ben saracağım zaman bir kaç saat önceden yaprakları çıkarıp suya alıyorum.

Tencereye zeytinyağını alarak yemeklik doğradığımız soğanları, fıstık ve kuş üzümlerini kavuralım.

Şekeri ekleyip soğanlar şeffaflaşıncaya kadar kavuralım.

Yıkanmış pirinci de ilave edip kavurmaya devam edelim.

Domates rendesi, tuz ve baharatları ekleyip karıştıralım.

Suyu ilave edip iç harcı suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirelim. Ve harcı ocaktan alalım.

Küçük küçük doğradığınız maydanozu da ilave ederek karıştıralım.

Artık yaprakları sarmaya geçebiliriz. Sarma işlemini fotolarda detaylı olarak anlatmaya çalıştım.

Yaprakları düz bir yere serelim. İçerisine çok fazla olmayacak şekilde yaprağın büyüklüğüne göre iç malzemesini koyalım.

Yanlarını kapatarak sigara böreği gibi saralım.

Sardığımız yaprakları tencereye düzenli bir şekilde dizelim. Ben dizme işlemini genelde tüm yaprakları sardıktan sonra yapıyorum. Artan yaprakları veya sararken arada çıkan kaba yaprakları ayırıp tencerenin tabanına bir sıra diziyorum.

Bütün yaprakları sıraladıktan sonra üzerlerine limon dilimleri yerleştirelim. Yarım limonun suyunu sıkalım. Zeytinyağı ve şekeri ekleyelim.

Sarmaların üzerine gelecek kadar su ilave edelim. (Benim tenceremde yaklaşık 1.5 bardak yetti) ve üzerini varsa artan yapraklarla kapatalım. Dolma taşı da kullanabilirsiniz, böylelikle dolmalar buharıyla daha güzel ve eşit bir şekilde pişmiş olur.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte sık sık suyunu kontrol ederek suyunu çekinceye kadar pişirelim.

Not: Yaprak iyice yıkandıktan sonra bile tuzlu ise iç malzemesine daha az tuz eklemenizi tavsiye.