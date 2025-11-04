POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "POS tefeciliği", "yasa dışı bahis" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına yönelik yürüttüğü dev operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonun adli süreci sonuçlandı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 402 MİLYON LİRAYA EL KONULDU
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizler neticesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 402 milyon lira değerindeki 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca el konuldu.
ELEKTRONİK PARA ŞİRKETİNE TMSF KAYYIM ATADI
Başsavcılığın açıklamasına göre, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'nin, elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında aklanması için kullanıldığı tespit edildi.
Delil karartılmasının ve mali yapının bozulmasının önlenmesi amacıyla, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildi.
Raporda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği, yüksek riskli ülkelerden gelen tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve bu durumun POS tefeciliği niteliği taşıdığı vurgulandı.
Ayrıca, sigorta primi adı altında para akışı sağlanan Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden de aklama yapıldığı tespit edildi.