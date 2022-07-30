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Spor Porto-Tondela maçı hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Porto-Tondela maçı hangi kanalda CANLI İZLE

Portekiz Süper Kupa finalinde Porto ile Tondela karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Porto maçını hangi kanal veriyor. Porto-Tondela CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2022-07-30 17:05:00 -
Porto-Tondela maçı hangi kanalda CANLI İZLE

Portekiz Süper Kupa finalinde heyecan 30 Temmuz Cumartesi gecesi yaşanacak. Peki, maç hangi kanalda?

Porto-Tondela maçı hangi kanalda CANLI İZLE

Portekiz ile Tondela bu akşam TSİ 22.45'te Portekiz'in Aveiro şehrinde oynanacak. Geçen sezon lig ve kupayı kazanan Porto, kupa finalisti Tondela ile Aveiro Belediye Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele ülkemizde bir kanaldan naklen yayımlanmayacak.

Yeni sezon öncesi Vitinha ve Fabio Vieira'yı yüksek bonservis bedelleriyle gönderen, kadrosuna David Carmo ve Gabriel Veron'u katan Porto, açık ara en başarılı takım olduğu Süper Kupa'yı 23. kez kazanmaya çalışacak.

Portekiz Kupası'nda final oynamasına rağmen ikinci lige düşen ülkenin mütevazı takımlarından Tondela ise tarihinde ilk defa Süper Kupa'da boy gösterecek.

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