  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Porto, Manchester City maçında gol sesi çıkmadı
Spor

Porto, Manchester City maçında gol sesi çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'ndan daha önce çıkmayı garantileyen Manchester City, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kalırken, porto da gruptan çıkmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 03:28:00 -
Porto, Manchester City maçında gol sesi çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Porto, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 0-0 sona erdi.

Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Manchester City, 20 kez rakip kaleyi yoklayıp, 8 kez isabet bulmasına rağmen ağları sarsamadı. Manchester City'de Gabriel Jesus'un 80. dakikada attığı gol, öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 iç saha maçının 7'sinde mağlup olmadı.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk puan kaybını yaşayan Manchester City puanını 13 yaparken, 2 kez Manchester City'ye yenilmesine rağmen diğer 3 maçını kazanan Porto 9 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Marsilya, evinde Olympiakos'u 2-1 mağlup etti ve ilk puanlarını aldı.

Grubun son haftasında Manchester City evinde Marsilya ile karşılaşacak, Porto ise deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Pislik içinde ve yaralı halde bulundu... Oğlunu 30 yıldır hapseden kadın gözaltına alındı!
Dünya

Pislik içinde ve yaralı halde bulundu... Oğlunu 30 yıldır hapseden kadın gözaltına alındı!

İsveç polisi, başkent Stockholm'de 30 yıla yakın bir süre oğlunu bir apartman dairesine hapseden yaşlı bir kadını gözaltına aldı. ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay