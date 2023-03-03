Portföyler düşük riskli fonlar ile yatırım amaçlı dolar, altın, gümüş dengelenmeli! Altın fiyatları hareketlendi

Merkez bankalarının faiz artırımı mesajları gölgesinde kalan altın bir süredir düşüş trendindeydi. Ons altındaki hareketlilik gram altına da pozitif yansıdı. Uzmanlara göre: Son 10 yıldır dolar, altın gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bırakan konut fiyatları, geçen yıl yüzde 63 reel getiri ile borsayı da solladı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.

Piyasalar merkez bankalarının alacağı faiz kararlarını satın almayı tamamladı. Enflasyonla mücadele etmek isteyen merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu düşürme çabası içine giriyor. Özellikle Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz artırım hızlarını enflasyon düşene kadar sürdüreceğinin mesajlarını veriyor.

2023 yılı başından bu yana bu mesajları veren merkez bankalarının çağrıları piyasalar tarafından satın alındı ve beklentiler bu yönde oluştu. hurriyet'e göre: Altın fiyatları da merkez bankalarının faiz artırım iştahlarından olumsuz etkilenmiş ve düşüş yaşamıştı. Bugünden itibaren altın fiyatlarında toparlanma eğilimi görülmeye başlandı.

Ons altın güne 1835 dolardan başladı. Ons altın gün içinde en düşük 1835 dolar, en yüksek de 1847 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1846 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GÜÇLENDİ

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak primlendi. Gram altın güne 1115 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1104 lira, en yüksek de 1122 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1122 liradan alıcı buluyor.

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Yılın ikinci ayını da tamamlayıp Mart ayına adımımızı attık. Yılın en kısa ayı olmasına rağmen Şubat ayı maalesef her anlamda çok zor ve kötü geçti. Piyasalar ve fonlar açısından bu ayı değerlendirirsek, Ocak ayındaki tablodan farklı bir tabloyu görmek mümkün.

Ülkemizde meydana gelen enflasyon ve ekonomik sıkıntılar ile birlikte yatırımcılar araştırmalar yapmaya devam ediyor. dünya gazetesinde aktarılan Yatırım Danışmanı E. Onur DUYGU'nun haberinde: Ocak ayını hatırladığımızda; yabancı hisse/BYF içerikli fonların özellikle teknoloji teması liderliğinde %10-30 arasında performanslar sergilediğini, yurt içinde ise Borsa İstanbul’daki olumsuz seyrin başta hisse senedi fonları olmak üzere değişken, karma, fon sepeti fonlarının çoğunun performansını düşürdüğünü görmüştük.

Kıymetli madenler de yılın ilk ayında yatırımcısını mutlu etmişti ancak tablo yine farklılaştı. Yurtdışı hisse/BYF ve kıymetli madenler içerikli fonlar; 3 Şubat ABD istihdam verisi ve sonrasında gelen, ABD’deki talebin canlı olduğu ve enflasyonu düşürmek için FED’in daha fazla faiz artışına gideceğine dair sinyallerle olumsuz etkilendi. İçerde ise deprem felaketi sonrasında piyasayı desteklemek için atılan BES düzenlemesi ve Şirket geri alımları gibi adımlar, Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine olumlu etki etti.

Bu tabloda Tefas’ta işlem gören - serbest ve özel fonlar hariç - 283 fon Şubat ayını pozitif getiri ile tamamlarken, 132 fonun getirisi negatif oldu. Getiride ilk üç fon hisse senedi yoğun fonlardan oluşurken, bu fonlardan ikisi “İhracatçı Şirketler”in hisse senetlerine yatırım yapan fon olarak karşımıza çıkıyor.

İlk üçte yer alan fonların portföyünde, deprem felaketi sonrasında artış sağlayan çimento hisse senetlerini görmek mümkün. Hisse senedi fonlarında maksimum %18, minimum -%3 ve ortalama %4 performans görüyoruz, yani 2022’de gördüğümüz gibi genele yaygın bir hisse senedi fon performansından söz etmek mümkün değil.

Şubat ayında en olumsuz performansı %10 üzerinde negatif getiri ile Gümüş içerikli fonlarda görüyoruz. Altın/Altın Katılım fonları ise -%4-5 getirilerle Ocak ayındaki olumlu performansı terse çevirdi. Yılbaşından itibaren bakıldığında bu fonların ortalama getirisi -%1 olarak görünüyor. Dolar endeksinin kuvvetlendiği durumda ons altının gerilemesi, stabil Dolar/TL kuruyla birleşince fon performansını da olumsuz etkiliyor.

Altın/Gümüş ve diğer emtia da ABD enflasyonu ve FED’den gelecek haberleri bekliyor. Yabancı fonları geçen yazıda çok detaylı incelemiştik. Burada veri bağımlı seyrin devamını önümüzdeki dönem de görmeye devam edeceğiz. Talep ve istihdamın güçlü olduğuna dair veriler makroekonomi için olumlu olmakla birlikte, enflasyona dair endişeleri ve faiz artış trendinin devamını körüklediğinden piyasa tarafında olumsuz algılanıyor.

Uzun vadeli bakanlar için ana yön Ocak ayına benzer ama bu dönem yurtdışında finans, sağlık, turizm/seyahat gibi temaların öne çıktığını göreceğiz. Yatırımcı adetlerini değerlendirdiğimizde ise yabancı fonlardaki olumsuz getiriye rağmen, bu fonlara yönelimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şubat ayı içinde en çok yatırımcı adedi artan 10 fonun 7’si yabancı hisse senedi içerikli iken, kalan 3’ü altın fonu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durum; yurtdışında gelen veriler olumsuz olsa dahi FED’in faiz artışlarını sonlandıracağına dair beklentilerin kuvvetli olduğu ya da uzun vadeli temalara yatırımı yapmak isteyen yatırımcı kitlesinin varlığına işaret olabilir.

Her iki durumda da uzun vadeli olarak bu fonları değerlendirmek ve her negatif getiri durumunda çıkmamak işin doğrusu. Önümüzdeki dönem yurt içinde seçim, yurtdışında dolar endeksi/FED odaklı olacak. Risk iştahı bu iki ana tema üzerinden olumlu/olumsuz etkilenebilir, bu nedenle portföyleri düşük riskli fonlar ile dengelemek önemli.

Altına hücum: İslam Memiş ise o veriyi açıkladı... Merkez bankaları çılgınlar gibi altın satın alıyor... Peki ama neden? Fed'in açıklamalarıyla düşüp toparlanma...

Fed'in açıklamalarıyla düşüp toparlanma sürecine giren altınla ilgili açıklanan yeni veriler dikkat çekti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankaları'nın Ocak 2023'teki altın alımlarındaki artışa dikkat çekti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılının ocak ayında ülkelerin ne kadar altın aldıklarını açıkladı.

Dünya Altın Konseyi verilerine dikkat çeken Memiş, ülkelerin altın rezervlerini artırmalarının altını çizdi.

Memiş, "Dünya Altın Konseyi verilerine göre Merkez Bankaları Ocak ayında altın alımlarını yüzde 16 artırarak 31 tona yükseltti. Altın talebinde artış 20 ila 60 ton aralığında. Türkiye, Ocak ayında 23 ton altın alımı yaparak rezervlerini 565 tona çıkardı" diye tweet attı.

İslam Memiş, Çin'in Kasım ve Aralık aylarında toplam 62 ton altın aldığını hatırlatarak "Çin, Ocak ayında da 15 ton daha altın alımı yaptı" diye yazdı.

İslam Memiş'in sözünü ettiği Dünya Altın Konseyi'nin raporunda Merkez Bankalarının altın alımlarını artırarak sürdürdüklerine dikkat çekildi.

Krishan Gopaul imzasıyla yayınlanan rapor çok ilgi çekici.

Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olduğu belirtiliyor. Türkiye 23 ton daha altın alarak altın rezervini 565 tona çıkardı.

Kazakistan Merkez Bankası'nın da altın rezervlerini 4 katı artırmasına dikkat çekildi. Avrupa Merkez Bankası'nın rezervlerinde de ciddi bir artış var ancak bu artışın sebebi satın almalar değil Hırvatistan'ın Euro'ya geçmesi nedeniyle var olan altınını Avrupa Merkez Bankası'na transfer etmesinden kaynaklanıyor.

haberglobal'e göre: Herkes altın rezervlerini artırırken Özbekistan Merkez Bankası ise aksine rezervlerini yüzde 3 azalttı. Ocak ayı boyunca altın satarak öne çıkan tek ülke Özbekistan oldu. Özbeklerin 384 bin altın rezervi bulunuyor.

Raporda "Geleceğe baktığımızda Merkez bankalarının 2023'te altına karşı olumlu tutumlarını sürdüreceklerini ve net alıcı olmaya devam edeceklerinden şüphet etmek için çok az neden görüyoruz" denildi.

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 3 Mart Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar

3 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,89 (Alış) - 18,91 (Satış)

EURO: 20,08 (Alış) - 20,08 (Satış)

STERLİN: 22,58 (Alış) - 22,70 (Satış)

1 DOLAR = 18,91 TL

3 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.120,40

Gram altın satış: 1.120,57

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.858,00

Çeyrek altın satış: 1.874,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.717,00

Yarım altın satış: 3.749,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.410,00

Tam altın satış: 7.469,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.538,00

Cumhuriyet altını satış: 7.652,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.608,00

Ata altın satış: 7.661,00

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