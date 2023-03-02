Altın fiyatları, dolar ne kadar oldu? 2 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, cumhuriyet, gram, çeyrek, ons, gümüş, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 130 bin liraya yükselmişti.

Altın fiyatları o tarihte tepetaklak olacak! Alan aldı, almayan yandı: O rakamı görecek! Altın hesabına geçenlerin her olumsuz ihtimalde para kazandığını söyleyen uzmanların yanısıra altın fiyatları için İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve dolar piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şubat ayını bitirdiğimiz bu son gün için açıklamalar yapan Memiş, mart ayına işaret etti. İşte ünlü ekonomistin açıklamaları ve diğer detaylar...

ALTIN İÇİN MART AYINA DİKKAT!

Altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş yatırımcılar için uyarılarda bulundu. Yaptığı isabetli yorumlar ve öngörüleri ile yatırımcıların sık takip ettiği bir isim olan Memiş, piyasanın son durumunu değerlendirdi. Yaptığı değerlendirmelerde altın ve dolara dikkat çeken isim, şubat ayı için al sat ayı dedi. Şubat ayındaki düşük fiyatlar nedeniyle yatırımcıların bu ayda yapılması gerektiğini belirten Memiş, bu ayın al sat ayı olduğunu açıkladı.

Dolar altın

haberport'e aktardığı habere göre: Mart ayı için yeni önerilerde bulunan İslam Memiş, mart ayında gelecek tehlike için vatandaşları uyardı. Özellikle mart ayının sonlarına doğru altın fiyatlarının yükseleceğini açıklayan Memiş, yatırım için en doğru zamanın bu aralıkta olduğunu söyledi. İşte Memiş'in açıklamasında şu an için gram altın için ucuz değil bedava olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,88 (Alış) - 18,89 (Satış)

EURO: 20,07 (Alış) - 20,08 (Satış)

STERLİN: 22,53 (Alış) - 22,64 (Satış)

1 DOLAR = 18,89 TL

2 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.111,94

Gram altın satış: 1.112,11

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.845,00

Çeyrek altın satış: 1.860,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.689,00

Yarım altın satış: 3.719,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.356,00

Tam altın satış: 7.410,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.512,00

Cumhuriyet altını satış: 7.625,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.551,00

Ata altın satış: 7.601,00

Ons altın, Şubat'taki geri çekilmesinden sonra Mart'ın ilk gününe yüksek hızla girdi. 28 Şubat'tan itibaren bir yükseliş ivmesi kazandı.