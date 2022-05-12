Portekizli isim konuştu! Jorge Jesus'un Mesut Özil kararı...

O Jogo'da çalışan spor gazetecisi Duarte Tornesi, Sabah gazetesine konuştu. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulunan Tornesi şunları söyledi:

Jorge Jesus çok güçlü bir karaktere sahip. Fenerbahçe'ye imza atarsa şüphesiz Türkiye Ligi'ni neşelendirecek ve dikkatleri üzerine çekecektir.

Pek çok futbolcudan hırs görmek istiyor, bu yüzden çok çalışmayan ve istekli olmayan herkesin çok zor bir hayatı olacak.

Brezilya'dan, Arjantin'den, Kolombiya'dan, Şili'den ve Uruguay'dan kendine güvenen kaliteli oyuncuları takımında görmek ister. Fenerbahçe'yi transfer pazarına sert bir şekilde saldırmaya zorlayacaktır. Bunun için ciddi bir rakam ayırmaları gerek.

Defans eğitimi konusunda çok takıntılı. Taktik zekasıyla hücumdaki adamlara fark yaratma özgürlüğü veriyor. Takımları asla hiçbir zaman sıkıcı olmadı ve her zaman hücum futbolu oynadı. Türkiye Ligi'nde farkını ortaya koyacak ve iz bırakacaktır.

Çünkü hırslı ve kışkırtıcı bir konuşması var. Ancak kibirli karakteri, işler yolunda gitmezse katlanılması zor bir hal alabilir. Jesus, her zaman iyi ve kararlı oyuncuları sever. Mesut Özil'i geri kazanmak ister ama Mesut çalışmazsa Jorge'yi memnun etmesi imkânsız.