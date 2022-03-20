Portekiz Türkiye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında heyecan başladı. G Grubu'nda ikinci olan A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off'ta mücadele etme hakkı kazanmıştı. Peki Portekiz Türkiye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye, Dünya Kupası Avrupa yarı final maçını kazanması durumunda kiminle eşleşecek? 2022 FIFA Dünya Kupası Türkiye final maçını kiminle oynayacak?
Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda ilk maçında 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile karşılaşacak. Türkiye'de forma giyen ay-yıldızlı futbolcular, bu akşamdan itibaren İstanbul'da toplanmaya başlayacak. Yurt dışında top koşturan oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'deki kampa katılacak. Milliler, Portekiz'i elemesi durumunda İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Portekiz'e yenilmesi halinde ise yine aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman?
Her iki durumda da maç, 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak.
Portekiz-Türkiye maçı hangi kanalda?
Porto'daki 50. 476 kişi kapasiteli Estadio do Dragao Stadı'nda oynanacak Portekiz-Türkiye maçı 22.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda kimler var?
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.