Portekiz Milli takımı, Kadıköy'de buluşuyor!..

Jorge Jesus etkisiyle Portekiz geçmişi olan oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Porto'da geçiren ve bonservisi Olympiacos'ta bulunan Ruben Semedo'nun transferini bitirmek üzere olduğu aktarıldı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz geçmişi olan oyunculara yönelmeye devam ediyor. Gündeme gelen son isim bonservisi Olympiacos'ta bulunan Ruben Semedo oldu.

O Jogo'nun haberine göre Porto, Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ruben Semedo'nun 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Portekizli oyuncu için Fenerbahçe, görüşmelere dahil oldu. Sarı-Lacivertlilerin Olympiacos ile pazarlıklarını sürdürdüğü ve Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu belirtildi.

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Ruben Semedo, yeni sezon öncesi Olympiacos'tan ayrılmayı düşünürken özellikle pas isabet oranının yüksekliği nedeniyle Fenerbahçe'de ilk seçenek haline geldiği ifade ediliyor.

Jorge Jesus ile çalıştı

Daha önce Sporting döneminde Jorge Jesus ile çalışan Ruben Semedo, Temmuz 2017'de 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Daha sonra Huesca ve Rio Ave'ye kiralanan Portekizli oyuncu, Temmuz 2019'da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympiacos'un yolunu tuttu. Yeniden Portekiz Millî Takımında yer edinmek isteyen 28 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını ise ülkesi ekiplerinden Porto'da geçirdi.