Portekiz-Kuzey Makedonya maç sonucu
Portekiz-Kuzey Makedonya maçı kaç kaç bitti? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off tunu finalinde Portekiz ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Portekiz ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Portekiz-Kuzey Makedonya maç sonucu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Portekiz ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Portekiz, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Portekiz'in gollerini Bruno Fernandes'ten kaydetti.
Portekiz, play-off yarı finalinde Türkiye’yi 3-0 ile elemişti. Kuzey Makedonya ise İtalya’yı 1-0 mağlup edip Portekiz’in rakibi olmuştu.
Portekiz: Diogo Costa, Nuno Mendes, Pepe, Danilo Pereira, João Cancelo, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Otávio, Diogo Jota
Kuzey Makedonya: S. Dimitrievski, V. Musliu, E. Alioski, S. Ristovski, D. Velkovski, A. Ademi, Eljif Elmas, A. Trajkovski, E. Bardhi, T. Kostadinov, M. Ristovski