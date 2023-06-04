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Spor Portekiz Kupası Porto'nun oldu
Spor

Portekiz Kupası Porto'nun oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-04 23:55:00 -
Portekiz Kupası Porto'nun oldu

Portekiz Kupası finalinde Sporting Braga'yı 2-0 mağlup eden Porto, kupanın sahibi oldu.

Portekiz Kupası'nda Braga ve Porto karşı karşıya geldi.

Nacional Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren finalde, Porto'ya 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Andre Horta (kendi kalesine) ve 81. dakikada Otavio kaydetti.

Porto 19. kez zafer kazandı

Müsabakayı, iki taraf da 10 kişi tamamladı. Porto'da 62. dakikada Wendell, Sporting Braga'da 79. dakikada Sikou Niakate, doğrudan kırmızı kart gördü.

Porto, tarihinde 19. kez bu turnuvadan zaferle ayrıldı.
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