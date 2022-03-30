Portekiz, Katar biletini aldı
Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmayı hak etti.
Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.
Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazanarak 2022 Katar bileti almayı başardı.
Maçın 32. dakikasında Bruno Fernandes'in golüyle öne geçen Portekiz, ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Bruno Fernandes, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Portekiz'i 2022 Dünya Kupası finallerine adını yazdırmayı başardı.
İtalya'yı mağlup ederek büyük sürpriz yapan Kuzey Makedonya, böylelikle Dünya Kupası rüyasını son maçta bitirdi.
Son Avrupa Şampiyonu Portekiz ise, Milli takımımızı eleyerek çıktığı play-off finalinde zafer ulaşmayı bildi.
Polonya da Dünya Kupası bileti aldı
Polonya, İsveç'i 2-0 yendiği maçta ise, 50. dakikada penaltıdan Lewandowski'nin ve 72. dakikada Zielinski'nin gollleri skoru belirledi.
Bu sonuçlarla, Polonya ve Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.