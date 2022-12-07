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Spor Portekiz, İsviçre'yi gole boğdu
Spor

Portekiz, İsviçre'yi gole boğdu

Portekiz ve İsviçre 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştı. Portekiz, İsviçre'yi 6-1'lik skorla yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 00:36:00 -
Portekiz, İsviçre'yi gole boğdu

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz, 6-1 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 17, 51 ve 67. dakikalarda Gonçalo Ramos, 33. dakikada Pepe, 55. dakikada Rahael Guerreiro ile 90+2. dakikda Rafael Leao kaydetti. İsviçre'nin tek golü de 58. dakikada Akanji'den geldi.

Bu sonucun ardından Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken İsviçre turnuvaya veda etti. Portekiz'in çeyrek finaldeki rakibi İspanya'yı eleyen Fas olacak.

 

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