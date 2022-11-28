  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Portekiz ile Uruguay maçında LGBT bayrağı skandalı!
Spor

Portekiz ile Uruguay maçında LGBT bayrağı skandalı!

İlk maçını Gana karşısında galip gelerek kazanan Portekiz, Güney Kore'yle puanları paylaşan Uruguay'la kozlarını paylaşıyor. Maç devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 23:15:00 - 2022-11-28 23:51:21
Portekiz ile Uruguay maçında LGBT bayrağı skandalı!

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. Maçın 51. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar sapkın LGBT bayrağını açtı. Stat görevlileri tarafından dışarı çıkartılan taraftarın yere düşen bayağını ise İranlı hakem dışarı attı.

Maç 2-0 Portekiz'in üstünlüğü ile devam ediyor. Portekiz ile Uruguay arasında Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

TRT World Canlı yayın Türkiye! TRT spor frekans bilgileri: TRT 1 uydu frekansı nasıl ayarlanır 2022? TRT 1 dünya kupası frekans nasıl ayarlanır?
TRT World Canlı yayın Türkiye! TRT spor frekans bilgileri: TRT 1 uydu frekansı nasıl ayarlanır 2022? TRT 1 dünya kupası frekans nasıl ayarlanır?

Aktüel

TRT World Canlı yayın Türkiye! TRT spor frekans bilgileri: TRT 1 uydu frekansı nasıl ayarlanır 2022? TRT 1 dünya kupası frekans nasıl ayarlanır?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Sözleşmeliye kadro imkanı geliyor

POMEM sonuçları: 2022 29. POMEM sonuçları açıklandı! POMEM ön başvuru sonuçları: POMEM başvuru sorgulama ekranı
POMEM sonuçları: 2022 29. POMEM sonuçları açıklandı! POMEM ön başvuru sonuçları: POMEM başvuru sorgulama ekranı

Aktüel

POMEM sonuçları: 2022 29. POMEM sonuçları açıklandı! POMEM ön başvuru sonuçları: POMEM başvuru sorgulama ekranı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23