Portekiz ile Uruguay maçında LGBT bayrağı skandalı!
İlk maçını Gana karşısında galip gelerek kazanan Portekiz, Güney Kore'yle puanları paylaşan Uruguay'la kozlarını paylaşıyor. Maç devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı.
2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. Maçın 51. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar sapkın LGBT bayrağını açtı. Stat görevlileri tarafından dışarı çıkartılan taraftarın yere düşen bayağını ise İranlı hakem dışarı attı.
Maç 2-0 Portekiz'in üstünlüğü ile devam ediyor. Portekiz ile Uruguay arasında Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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