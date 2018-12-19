0553 313 94 23

Portekiz heyeti Meclis'te

Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyet TBMM'de Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile bir araya geldi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:13
Portekiz heyeti Meclis'te

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Bozkır, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Portekiz'in dost bir ülke olduğunu ve Türkiye ile Portekiz arasında stratejik ilişki bulunduğu ifade etti.  Bozkır,  parlamentolar arasında da ilişkileri geliştirmek istediklerini açıkladı.

Türkiye'ye övgü

Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto da Portekiz'in Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğuna işaret etti. Pinto, Türkiye'nin, Suriyeli mülteciler konusundaki çabasını hayranlıkla takip ettiklerini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:13
  1. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
  2. TBMM
  3. Portekiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piskopat Murat Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!
    1. Piskopat Murat Özdemir'in yeni..
    2. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    3. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    4. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    5. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    6. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    7. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    8. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    9. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    10. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    11. AK Parti'de iki ilçeye atama
    12. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    13. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    14. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    15. Akciğer sertleşmesi
    16. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    17. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    18. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    19. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    20. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi