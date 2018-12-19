Portekiz heyeti Meclis'te
Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyet TBMM'de Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile bir araya geldi.19 Aralık 2018 Çarşamba 12:13
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyetle görüştü.
Görüşmede Bozkır, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Portekiz'in dost bir ülke olduğunu ve Türkiye ile Portekiz arasında stratejik ilişki bulunduğu ifade etti. Bozkır, parlamentolar arasında da ilişkileri geliştirmek istediklerini açıkladı.
Türkiye'ye övgü
Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto da Portekiz'in Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğuna işaret etti. Pinto, Türkiye'nin, Suriyeli mülteciler konusundaki çabasını hayranlıkla takip ettiklerini kaydetti.
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