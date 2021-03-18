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Kadın - Aile Portakallı muffin tarifi | Portakallı muffin nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Portakallı muffin tarifi | Portakallı muffin nasıl yapılır?

Kocaman kekler pişirmek istemeyenler için küçük bir kek tarifi olan Portakallı muffinin lezzetine doyum olmuyor. Çaylarınızın yanında oldukça iyi giden bu küçük keklerin tarifi merak ediliyor. Bu keklerin lezzetini, istediğiniz şekilde zenginleştirmek size kalmış. Peki, portakallı muffin nasıl yapılır? Portakallı muffin tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:08:00 -
Portakallı muffin tarifi | Portakallı muffin nasıl yapılır?

Portakallı muffin tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1/2 su bardağı süt, 1/2 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1/2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 1 tane rendelenmiş portakal kabuğu, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin

Portakallı muffin nasıl yapılır?

Yumurtaları derin bir karıştırma kabına koyun. Toz şeker eklediğiniz muffin harcını krema halini alana kadar karıştırmanız gerekir.

Süt, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, taze sıkılmış portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğunun yarısını ilave ettiğiniz muffin harcını mikser yardımıyla karıştırmaya devam edin.

Elenmiş un ve kabartma tozu eklediğiniz muffin karışımını tahta bir kaşık yardımıyla karıştırmayı sürdürün.

Porsiyonluk muffin kalıplarına hazırladığınız portakallı muffin harcını, kalıpların üzerlerinde bir parmak kalınlığında boşluk kalacak şekilde paylaştırmalısınız.

180 derece fırında kabarıp, üzerleri çatlayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirmeniz gerekir. Daha sonra fırından çıkardığınız muffinleri, oda ısısında kendi kalıplarında dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Hoş bir aroma ve ıslaklık katması için muffinlerin üzerine isteğe bağlı olarak portakal reçeli sürdükten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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