Portakallı çipura nasıl yapılır? Portakallı çipura tarifi Balık avı yasağının sona ermesinin ardından tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Aylarca balık özlemi çekenler de sofralarını balıkla donatmaya başladı. Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, portakallı çipura tarifi.

Balık avı yasağının sona ermesinin ardından tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Aylarca balık özlemi çekenler de sofralarını balıkla donatmaya başladı. Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, portakallı çipura tarifi. Portakallı çipura tarifi Malzemeler: 4 adet çipura

4-5 dal biberiye

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı Üzeri için; Yarım demet maydanoz

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet portakalın kabukları (ince kıyılmış)

250 gram tereyağı Maydanoz, soğan, sarımsak, portakal kabukları ve tereyağını güzelce karıştırıp streç filmle sarın. Elde ettiğiniz karışımı adeta sucuk gibi sarıp derin dondurucuya atın. 2 saat sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye balıkları dizin. Balıkların üzerlerine bıçakla çizikler atın. Balıkların üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin. Balıkların aralarına biberiyeleri dizin. Derin dondurucudan çıkardığınız karışımı bıçakla parçalara ayırın. Dilimlediğiniz karışımı balıkların üzerine tek tek yerleştirin. Ardından balıklarınızı fırına sürün. Balıklar kızarınca fırından alabilirsiniz. Afiyet olsun.

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