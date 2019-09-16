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Portakallı çipura nasıl yapılır? Portakallı çipura tarifi

Balık avı yasağının sona ermesinin ardından tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Aylarca balık özlemi çekenler de sofralarını balıkla donatmaya başladı. Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, portakallı çipura tarifi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:49
Portakallı çipura nasıl yapılır? Portakallı çipura tarifi

Balık avı yasağının sona ermesinin ardından tezgahlar balıklarla dolmaya başladı. Aylarca balık özlemi çekenler de sofralarını balıkla donatmaya başladı. Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, portakallı çipura tarifi.

Portakallı çipura tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet çipura
  • 4-5 dal biberiye
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı 

Üzeri için;

  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet portakalın kabukları (ince kıyılmış)
  • 250 gram tereyağı 

Maydanoz, soğan, sarımsak, portakal kabukları ve tereyağını güzelce karıştırıp streç filmle sarın. Elde ettiğiniz karışımı adeta sucuk gibi sarıp derin dondurucuya atın.

2 saat sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye balıkları dizin.

Balıkların üzerlerine bıçakla çizikler atın.

Balıkların üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.

Balıkların aralarına biberiyeleri dizin.

Derin dondurucudan çıkardığınız karışımı bıçakla parçalara ayırın.

Dilimlediğiniz karışımı balıkların üzerine tek tek yerleştirin.

Ardından balıklarınızı fırına sürün.

Balıklar kızarınca fırından alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:49
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