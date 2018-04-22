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Portakal şaşırtmadı!

Terör sevici Fatih Portakal'dan, ekranlarda terör örgütü PKK' nın bölge halkına yaptıklarını görmeyip devletin terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonları tepki gösteren ve terör propagandası yapan sözde öğretmene destek geldi.

22 Nisan 2018 Pazar 10:38
Portakal şaşırtmadı!

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da  terör örgütü PKK'ye karşı yürütülen operasyonların sona ermesini isteyen sözde öğretmen Ayşe Çelik’in cezaevine konulmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

İşte Portakal'ın o paylaşımı:

 “Shov programında çocuklar ağlamasın, dediği için öğretmen Ayşe Çelik minik kızı Deran ile bilikte cezaevinde. 5 ay oradalar. Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış.”

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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