Porsche Macan'ın lastik sırrı ortaya çıktı! Continental'den özel seçim!
Otomotiv

Porsche Macan’ın lastik sırrı ortaya çıktı! Continental’den özel seçim!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Porsche Macan’ın lastik sırrı ortaya çıktı! Continental’den özel seçim!

Elektrikli Porsche Macan, Continental’in performans ve güvenliği buluşturan lastikleriyle yollara çıkıyor. Yazın SportContact 6 ve CrossContact RX, kışın ise WinterContact TS 860 S tercih edilirken; Continental, Porsche’nin diğer modellerine de özel onaylı lastikler sunmayı sürdürüyor.

Porsche, tamamen elektrikli SUV modeli Macan için yaz ve kış lastiği tercihini Continental’den yana kullandı. Macan, yaz aylarında sportif sürüş tercih eden kullanıcılar için SportContact 6, konforu önceleyenler için ise CrossContact RX ile yola çıkıyor. Kış koşulları içinse Porsche, WinterContact TS 860 S modelini tavsiye ediyor. 

Continental’in ultra yüksek performans segmentindeki SportContact 6 lastiği, yüksek hızlarda üstün yol tutuşu ve kısa fren mesafesi ile dikkat çekiyor. Yenilenen hamur bileşimi, desen tasarımı ve yapı teknolojisi sayesinde 350 km/saat hıza kadar güvenli sürüş sunan bu lastik, özellikle performans odaklı spor araçlar için geliştirildi.

 

Daha konforlu ve sessiz bir sürüş arayanlar için ise Continental’in CrossContact RX modeli tercih edildi. Yıl boyunca kullanılabilen bu lastik; özel sırt deseni, blok yapısı ve kanal geometrisi sayesinde hem yol gürültüsünü azaltıyor hem de ıslak zeminde kısa fren mesafesi ve güçlü yol tutuş sağlıyor. CrossContact RX lastikleri, Macan için 240 km/saat hız endeksine kadar onaylı versiyonlarla sunuluyor.

Kış performansında da Continental farkı


Kış aylarında sürüş keyfi ve güvenliği bir arada sunan WinterContact TS 860 S, hem spor hem de yüksek torklu elektrikli araçlar için özel olarak geliştirildi. Karlı zeminde hakimiyet, kuru zeminde kısa fren mesafesi ve düşük yuvarlanma direnci sayesinde hem kontrol hem de verimlilik sağlayan bu lastik, elektrikli SUV’ların menzilini de artırmaya yardımcı oluyor.

Macan ile sınırlı değil

Continental’in Porsche ile olan iş birliği yalnızca Macan modeliyle sınırlı değil. Premium lastik üreticisi; Taycan, Cayenne ve Panamera gibi diğer Porsche modellerine de orijinal ekipman lastikleri tedarik ediyor. Macan için onaylanan tüm Continental lastikleri “XL” işaretiyle yüksek yük kapasitesi sunduğunu gösteriyor. Ayrıca Porsche’nin orijinal ekipman olarak onayladığı bu lastikler, NE0 yanak işaretlemesi ile sunuluyor.

