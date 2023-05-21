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Yerel Popülasyonu artan domuz sürüsü havadan görüntülendi
Yerel

Popülasyonu artan domuz sürüsü havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-05-21 07:07:00 -
Popülasyonu artan domuz sürüsü havadan görüntülendi

Erzincan’da popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü havadan dron ile karadan da foto kapanla görüntülendi.

Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.

Aynı domuz sürüsü gece saatlerinde de büyükbaş hayvan leşinin yakınına kurulan foto kapan görüntülerine yansıdı.

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