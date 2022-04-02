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Dünya Popocatepetl Yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü
Dünya

Popocatepetl Yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın yakınlarında bir göktaşı görüldü. Popocatépetl Yanardağı'nın yüzeyinin incelendiği ancak herhangi bir ize rastlanılmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 22:20:00 - 2022-04-02 22:23:58

Meksika’da alevler içinde bir göktaşı, Popocatepetl Yanardağı'nın kontrol kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl Yanardağı'nın yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı.

 

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