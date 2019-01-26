0553 313 94 23

Pompeo'dan' Venezuela' baskısı: Destek olun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BMGK'ye, Venezuela'da Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıma ve demokratik geçişe destek verme çağrısı yaptı

26 Ocak 2019 Cumartesi 18:12
Pompeo'dan' Venezuela' baskısı: Destek olun
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplandı.

Rusya, oturum öncesi toplantının yapılmasına karşı çıktı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Venezuela'nın içişlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, konunun BM Güvenlik Konseyine taşınamayacağını savundu. Nebenzia, toplantının iptali için konseyden oylama talebinde bulundu ancak oylama sonucu 15 üyeli konseyde gereken desteği alamadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise milyonlarca Venezuela'nın ülkeyi terk etmesinden ve ülkedeki insani krizden ''gayrimeşru'' olarak nitelendirdiği Nicolas Maduro hükümetini sorumlu tuttu.

Venezuela'da her on kişiden 9'nun sefalet içinde yaşadığını belirten Pompeo, milyonlarca çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Pompeo, ABD'nin Venezuela'ya daha parlak bir gelecek için yardım ettiği iddiasında bulunarak, BM Güvenlik Konseyine Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

Bütün ülkelerin, eski Devlet Başkanı olarak tanımladığı Maduro'nun ''gayrimeşru mafya'' devletinden kendini kurtarmaya çalışan Venezuela halkına destek vermesi gerektiğini söyleyen Pompeo, ''Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi. Ya özgürlüğü seçen güçlerin yanında olursunuz, ya da Maduro ve kargaşasını seçersiniz'' dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 18:12
  1. Mike Pompeo
  2. Juan Guaido
  3. Venezuela
  4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
  5. BM Güvenlik Konseyi
  6. Vassily Nebenzia
  7. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

YORUM YAZ

  • turkturk2 sa önce
    RUSYA SIZE UCUN BIRINI VERIR///
  • Ömer Ömer 2 sa önce
    ABD ve demokrasiye geçiş hatta özgürlük acaba kaç masum öldürecek şimdi bu ABD...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Oyunları bozacak bölgede tek güç Türkiye'dir"
  1. "Oyunları bozacak bölgede tek güç..
  2. Borussia Dortmund, Hannover’i rahat..
  3. ABD Başkanı Trump duvarda ısrarlı
  4. "Cumhur İttifakının bir ruhu ve..
  5. Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
  6. Manisa'da su basan çiftlikteki 30..
  7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  8. AK Partili Lütfi Elvan'dan yerel seçim..
  9. Bulgaristan'da 28. Uluslararası Surva..
  10. 1. Lig maçında gergin anlar! Hakem..
  11. BİA Platformu'ndan Ankara Barosu'na..
  12. Basketbolda maçın ardından
  13. MKE Ankaragücü Eryaman Stadı'nda çalıştı
  14. Rusya ve Tunus dışişleri bakanları,..
  15. Erdoğan’dan CHP'li isme suç duyurusu!
  16. Manchester City kupada zorlanmadı
  17. Voleybol: Efeler Ligi
  18. Venezuela'dan AB'nin seçim çağrısına..
  19. Almanya'dan skandal Venezuela..
  20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019
AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019
Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
O ülkede halka sokağa inin çağrısı
O ülkede halka sokağa inin çağrısı
Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

Günün Karikatürü

26 Ocak 2019
Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi