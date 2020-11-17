Pompeo'dan skandal hamle! Erdoğan'a karşı Macron'a çağrı

Türkiye’ye gelmesine rağmen “yoğun programı” dolayısıyla Ankara’ya gitmeyen ve resmi olarak üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğini önceden söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransız basınına Türkiye’yi kötüledi.

Bugün Türkiye’ye gelen ve İstanbul’da bazı temaslarda bulunacak olan Pompeo, Fransa’nın köklü gazetelerinden Le Figaro’ya konuştu. Pompeo, ABD yönetimi ile birlikte Avrupa’nın Türkiye’nin son aylarda Orta Doğu’daki hamlelerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Pompeo, özellikle son dönemde Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesi ve Libya ve Akdeniz’deki hamleleri ile ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getirirken, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ben Türkiye’nin son dönemdeki hareketlerinin çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz. Avrupa ve ABD, birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, böyle hamlelerin kendi halkının menfaatlerine olmadığına ikna etmeliyiz” dedi.

Pompeo, Türkiye’nin askeri hamlelerinin endişe yarattığını söylerken Türkiye’nin NATO’da kalması ya da ayrılması ile ilgili bir soruya yanıt vermedi.