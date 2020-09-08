Pompeo'dan, "İran'ın belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığı" iddiası:

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın, Batılı ülkeler ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (JCPOA) belirtilen uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığını ileri sürdü.

Pompeo, İran'ın uranyum geliştirme konusundaki çabalarına dair Twitter'dan yazılı açıklama yayımladı.

Tahran yönetiminin, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda belirtilen maksimum uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığını savunan Pompeo, Fransa, Almanya ve İtalya'ya atfen, "E3 ve diğer ülkeler nükleer anlaşmanın tarih olduğu gerçeğine uyanmalı ve (İran'a) daha ağır yaptırım uygulanması konusunda bize katılmalıdır. Baskı ve kapsamlı müzakere tek yoldur." ifadelerini kullandı.

- ABD anlaşmadan çekilmişti

JCPOA, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, BMGK'nın İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenilemek istiyor. Bu çabası geçen ay başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından AB, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.