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Pompeo'dan görevden alınan müfettiş için "Daha önce kovmam gerekirdi" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Müfettişi Steve Linick'in kovulmasına yönelik soruşturma açan Demokrat Senatör Robert Menendez'e sert tepki gösterdi - Pompeo: - "İşlediği suç sebebiyle yasal işleme tabi tutulan birinden etik öğrenecek değilim"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:08:54 -
Pompeo'dan görevden alınan müfettiş için "Daha önce kovmam gerekirdi" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin kendisi hakkında inceleme başlatan ve görevine son verilen Dışişleri Müfettişi Steve Linick'le ilgili, "Açıkçası onu daha önce kovmam gerekirdi." dedi.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında Bakanlık Müfettişi Linick'in kovulmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal kurumların denetlenmesi konusunda istediği müfettişle çalışma hakkının bulunduğunu belirten Pompeo, "Bu müfettişler, Başkan tarafından atanır ve tıpkı bizler gibi ABD Başkanı'na hizmet eder." ifadesini kullandı.

Pompeo, Linick'in kovulması yönünde Trump'a tavsiyede bulunduğu iddiasını doğrulayarak, "Açıkçası onu daha önce kovmam gerekirdi." dedi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'a silah satışı ve Bakanlık çalışanlarını özel işlerine koşturması konusunda kendisi hakkında inceleme yapan Linick'in kovulmasının misilleme olmadığını savunan Pompeo, ne gibi konular üzerinde inceleme yaptığından haberdar olmadığını ileri sürdü.

- Senatör Menendez'e tepki

Pompeo, Linick'in kovulmasına ilişkin soruşturma başlatan Senato Dışilişkiler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Robert Menendez'e tepki gösterdi.

Menendez hakkındaki daha önce hediye karşılığı güçlü iş adamlarının sorunlarını çözdüğü yönündeki yasal işleme atıfta bulunan Pompeo, "İşlediği suç sebebiyle yasal işleme tabi tutulan birinden etik öğrenecek değilim." ifadesini kullandı.

- Kongre, soruşturma açmıştı

Linick, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah verilmesi konusunun yanı sıra Pompeo'nun bazı Bakanlık çalışanlarını kendisine ait köpeği gezdirmek, kuru temizleme işleri ve ailesi için yemek randevusu almak gibi alakasız işlerle görevlendirdiği iddialarını da incelediği biliniyor.

Kongre ise Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen saldırılarda öldürülen siviller nedeniyle ABD'nin bu ülkelere silah satışlarını durdurmasını istiyor.

Bu kapsamda Pompeo'nun, Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatı verdiği ve Trump'ın silah gönderebilmek için acil durum ilan etmesinin yasal olmadığını savunan Kongre, konuya ilişkin soruşturma açmıştı.

Bakanlık Müfettişi Linick de bu konuda görevlendirilmiş ancak söz konusu inceleme Linick'in kovulmasına neden olmuştu.

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