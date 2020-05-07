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Aktüel

Pompeo, Irak'ta kabinesi meclisten geçen el-Kazimi'yi tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-05-07 06:45:12 -
Pompeo, Irak'ta kabinesi meclisten geçen el-Kazimi'yi tebrik etti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta 22 kişilik kabinesi, 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçen Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile el-Kazimi arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, ikilinin görüşme sırasında yeni hükümetin önündeki zorlu görevler, yeni reformların uygulanması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve yolsuzluklara karşı önlem gibi konuları ele aldığını belirtti.

Ortagus, açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, yeni hükümeti desteklemek ve başarı için doğru koşulları sağlamaya yardımcı olma arzumuzun bir göstergesi olarak Irak'a 120 günlük elektrik muafiyeti uygulayacaktır. Bakan Pompeo ve Başbakan el-Kazimi ayrıca yaklaşmakta olan ABD-Irak stratejik diyaloğunu ve Irak halkına hak ettikleri ferah ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini vurguladı."

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