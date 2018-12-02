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Pompeo açıkladı: Trump, Putin’le bir şartla görüşebilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Kerç Boğazı'nda esir aldığı Ukrayna askerlerini geri verdiği takdirde ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşebileceğini söyledi.

02 Aralık 2018 Pazar 00:49
Pompeo açıkladı: Trump, Putin’le bir şartla görüşebilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir şartla görüşebileceğini söyledi.

Pompeo, Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki olay sırasında gözaltına alınan Ukrayna askerlerini serbest bırakıp gemilerini geri iade ettikten sonra görüşmenin mümkün olacağını dile getirdi. Pompeo, "Biz denizcilerin Ukrayna'ya dönmesini istiyoruz, gemilerin geri dönmesini istiyoruz. Başkanların toplantısının iptal edilmesinden pişmanlık duyuyoruz, fakat bunun suçu Rusların Kerç Boğazı'ndaki davranışlarıdır" ifadelerini kullandı.

Pompeo, iki liderin toplantısının iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu da belirtti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:49
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  2. Mike Pompeo
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  5. Donald Trump
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